Мать голкипера «Шапекоэнсе» Данило опровергла новость о его смерти

Голкипер «Шапекоэнсе» Маркос Данило жив, несмотря на предыдущие сообщения о его смерти. Об этом сообщила мать футболиста.

Как сообщает ESPN, со ссылкой на слова матери, Данило не умер в больнице, а был переведен в другую, более крупную клинику.

По последней информации, 75 человек погибли в авиакатастрофе в Колумбии, семеро выжили. В числе выживших был и Маркос Данило. Среди тех, кто спасся, назывались еще три фамилии футболистов - вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших - члены экипажа.

Напомним, что футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ».

Самолет пропал с радаров и разбился в 22.15 по местному времени из-за отказа электроники. В это время он пролетал над горами в районе Антиокия и врезался в один из холмов, разломившись на три части.