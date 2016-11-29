Мать голкипера «Шапекоэнсе» Данило опровергла новость о его смерти
Голкипер
«Шапекоэнсе» Маркос Данило жив, несмотря на предыдущие сообщения о его смерти.
Об этом сообщила мать футболиста.
Как
сообщает ESPN, со ссылкой на слова
матери, Данило не умер в больнице, а был переведен в другую, более крупную
клинику.
По
последней информации, 75 человек погибли в авиакатастрофе в Колумбии, семеро
выжили. В числе выживших был и Маркос Данило. Среди тех, кто спасся, назывались
еще три фамилии футболистов - вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан
Рушел и Нето. Еще три выживших - члены экипажа.
Напомним, что футболисты бразильского клуба летели на финал Копа
Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против
«Атлетико Насьональ».
Самолет
пропал с радаров и разбился в 22.15 по местному времени из-за отказа
электроники. В это время он пролетал над горами в районе Антиокия и врезался в
один из холмов, разломившись на три части.