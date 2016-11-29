Михаил Грушевский: Слуцкий на износ проработал семь лет, его эмоциональная истощенность понятна

Известный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал возможную отставку Леонида Слуцкого с поста главного тренера армейского клуба.

- Не понимаю, как можно обсуждать то, что еще не состоялось? Может, обсудим победу сборной России на ЧМ-2018? Если Слуцкий действительно устал и уже ничего не может дать команде, к его решению уйти с уважением отнесутся и болельщики, и клуб. Втихаря Слуцкий точно не уйдет. Вопрос будет решаться с уважением к тренеру. Леонид Викторович на износ проработал семь лет, потому его эмоциональная истощенность понятна. Когда результат слабый и сам процесс не получается, для любого человека самый очевидный способ решения проблемы – смена обстановки. Кто-то разводится, кто-то расходится на короткое время, чтобы все переоценить, - передает слова Грушевского «Чемпионат».

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может объявить о своей отставке 7 декабря после матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».