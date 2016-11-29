Валерий Масалитин: Чтобы вернуться в ЦСКА, Газзаев должен пойти на перемены в своей жизни

Шамиль Газизов: В контракте Гончаренко есть пункт, по которому он может вернуться в ЦСКА по ходу сезона

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал новость о том, что главный тренер уфимской команды Виктор Гончаренко может сменить Леонида Слуцкого в ЦСКА.