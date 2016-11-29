Валерий Масалитин: Чтобы вернуться в ЦСКА, Газзаев должен пойти на перемены в своей жизни
Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин – о возможном возвращении Валерия Газзаева в стан армейского клуба.
– Стоит ли болельщикам ЦСКА ждать возвращения Валерия Газзаева?
– Думаю, нет. В первую очередь это связано с его деятельностью. Да и потом, ему будет тяжело вновь тренировать. Как говорится, не возвращайся туда, где был счастлив. Газзаев уже добился всего, показал результат. К тому же, Валерий Георгиевич должен и сам пойти на перемены в своей жизни, но здесь не стоит забывать про возраст, – сказал Масалитин.
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