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«Чезена» обыграла «Эмполи» и вышла в 1/8 финала Кубка Италии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/16 финала Кубка Италии между «Эмполи» и «Чезеной» завершился победой гостей в дополнительное время. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Чезены».

В составе победителей отличились Джузеппе Панико и Алехандро Родригес. У «Эмполи» гол в активе Альберто Джилардино. В 1/8 финала «Чезена» сыграет против «Сассуоло».

Кубок Италии. 1/8 финала

«Эмполи» - «Чезена» - 1:2

Голы: Джилардино, 69 – Панико, 67, Родригес, 102

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