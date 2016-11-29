«Чезена» обыграла «Эмполи» и вышла в 1/8 финала Кубка Италии
Матч 1/16
финала Кубка Италии между «Эмполи» и «Чезеной» завершился победой гостей в
дополнительное время. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Чезены».
В составе
победителей отличились Джузеппе Панико и Алехандро Родригес. У «Эмполи» гол в
активе Альберто Джилардино. В 1/8 финала «Чезена» сыграет против «Сассуоло».
Кубок Италии.
1/8 финала
«Эмполи» - «Чезена»
- 1:2
Голы:
Джилардино, 69 – Панико, 67, Родригес, 102
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