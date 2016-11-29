Валерий Карпин: Если Слуцкий не мотивирован, не вижу смысла в продолжении его работы с ЦСКА

Экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал информацию о возможном уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА.

- Клуб и тренер обязательно сядут переговорить, и тогда станет ясно, уйдет Слуцкий или останется. Если наставник все еще мотивирован, тогда можно разговаривать, а если нет, то и смысла не вижу.

Верю ли я в то, что Слуцкий уйдет из ЦСКА? Я же не гадалка, чтобы предсказывать такие вещи, на кофейной гуще не гадаю, — цитирует Карпина «Чемпионат».

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может объявить о своей отставке 7 декабря после матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».