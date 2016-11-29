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Бразильские клубы предлагают для «Шапекоэнсе» бесплатную аренду игроков на 2017 год и три года без возможности вылета из серии А

Источник:  Globo EsporteКомментарии

Ряд бразильских клубов сделали совместное заявление по ситуации с «Шапекоэнсе». Напомним, что тренеры и большинство игроков команды погибли в авиакатастрофе.

Как сообщает Globo Esporte, президенты «Куритибы», «Коринтианса», «Палмейраса», «Португезы», «Сантоса» и «Сан-Паулу». Они предлагают клубам серии А отдавать своих футболистов в бесплатную аренду в «Шапекоэнсе» на сезон 2017 года. Кроме того, они просят Конфедерацию футбола Бразилии обезопасить пострадавший клуб от вылета из высшего дивизиона на протяжении трех лет вне зависимости от занятого места.

По последней информации, 75 человек погибли в авиакатастрофе в Колумбии, семеро выжили. В числе выживших был вратарь Маркос Данило. Среди тех, кто спасся, назывались еще три фамилии футболистов - вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших - члены экипажа. 

Напомним, что футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ». 

Самолет пропал с радаров и разбился в 22.15 по местному времени из-за отказа электроники. В это время он пролетал над горами в районе Антиокия и врезался в один из холмов, разломившись на три части. 

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