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Анатолий Бышовец: Принимать решение должны и руководство ЦСКА, и сам Слуцкий

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец прокомментировал информацию о возможном уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА.

- Вопрос об уходе Слуцкого стоял уже несколько раз, но ему давали карт-бланш и он оставался. В этот раз вопрос решится не только результатом с «Тоттенхэмом», но и последними двумя турами в чемпионате. Если учитывать обстановку вокруг Слуцкого и ЦСКА и брать во внимание ситуацию с болельщиками, работать в таких условиях достаточно сложно. Принимать решение должны и руководство, и сам Слуцкий. Когда человек ответственен перед футболом, он знает, на что способен, и может правильно рассчитать свои силы.

Видимо, сегодня целая группа игроков вместе со Слуцким не отвечает тем задачам, которые стоят перед ЦСКА. Нельзя лукавить перед собой и говорить, что «армейцы» играют дублирующим составом, потому что к этому надо было быть готовым. Играть с Головиным и Чаловым даже лучше, чем с теми, кого пригласили, - рассказал Бышовец в интервью «Чемпионату».

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может объявить о своей отставке 7 декабря после матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

Голосование: Слуцкий может покинуть ЦСКА. Кто должен возглавить клуб?

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