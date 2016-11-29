Владимир Пономарев: Раз Слуцкий решил покинуть ЦСКА, не нужно его удерживать

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал информацию о возможной отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера армейского клуба.

- Раз Слуцкий решил покинуть ЦСКА, не нужно его удерживать. «Армейцам» необходим свежий взгляд на команду. Что-то новое футболистам Леонид Викторович дать уже не может. Кононов и Гончаренко? Эти ребята не внушают доверия. Вот если бы в ЦСКА пришел Игорь Шалимов, я бы с удовольствием посмотрел на это. Он очень перспективный специалист. Думаю, он еще поработает в «Спартаке» и сборной России, - цитирует Пономарева «Чемпионат».

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может объявить о своей отставке 7 декабря после матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».