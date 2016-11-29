Голкипер «Шапекоэнсе» Бук не полетел с командой, так как отмечал день рождения
Вратарь «Шапекоэнсе»
Марсело Бук не полетел с командой в Колумбию и избежал смерти, так как остался
дома отмечать день рождения. Об этом сообщил агент игрока Антонио Араужо.
«Я уже говорил
с ним, он глубоко опечален. Это просто чудо, что он не полетел. Мы все очень
расстроены. Да, я не был доволен положением Марсело в команде, но сейчас не
время говорить об этом. Мы все очень опечалены случившимся», - цитирует агента A Bola.
По словам
Араужо, 32-летний Бук получил разрешение не лететь с командой в Колумбию и
остаться дома отпраздновать день рождения. Он являлся третьим вратарем и не
попал в заявку на финал Копа Судамерикана.
По
последней информации, 75 человек погибли в авиакатастрофе в Колумбии, семеро
выжили. В числе выживших был вратарь Маркос Данило. Среди тех, кто спасся,
назывались еще три фамилии футболистов - вратарь Джексон Фольманн и
защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших - члены экипажа.
Напомним, что футболисты бразильского клуба летели на финал Копа
Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против
«Атлетико Насьональ».
Самолет
пропал с радаров и разбился в 22.15 по местному времени из-за отказа
электроники. В это время он пролетал над горами в районе Антиокия и врезался в
один из холмов, разломившись на три части.