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Стефан Маркович: «Зениту» не нужно жаловаться на тяжелый график, это часть нашей работы

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Разыгрывающий «Зенита» Стефан Маркович поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка Европы против «УКАМ Мурсии».  

- Будет непростая игра. Дома они поддерживают высокий темп, хорошая атмосфера в зале. Нас ждет еще один тяжелый матч. Сейчас главное отдохнуть после игры в Красноярске, и быть готовым к следующей игре. Не нужно жаловаться на тяжелый график, это часть нашей работы. Будем стараться одержать победу и выйти в лидеры группы. Конечно, мы хотим взять реванш за поражение в домашнем матче. Мы стремимся побеждать в каждом матче. Да, завтра будет нелегко, но мы готовы к борьбе, - приводит слова Марковича официальный сайт «Зенита».

Напомним, встреча пройдет 30 ноября в Мурсии и начнется в 20:30.

В турнирной таблице группы С «Зенит» после пяти матчей с тремя победами идет на четвертом месте, «УКАМ Мурсия» с тем же количеством выигрышей занимает третью строчку, опережая петербуржцев по второстепенным показателям.

Испанский и российский клуб вместе с «Уникахой» и «Баварией» уже обеспечили себе выход в топ-16. Борьбу за кубок прекратила черногорская «Будучность».

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