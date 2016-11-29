Стефан Маркович: «Зениту» не нужно жаловаться на тяжелый график, это часть нашей работы

Разыгрывающий «Зенита» Стефан Маркович поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка Европы против «УКАМ Мурсии».

- Будет непростая игра. Дома они поддерживают высокий темп, хорошая атмосфера в зале. Нас ждет еще один тяжелый матч. Сейчас главное отдохнуть после игры в Красноярске, и быть готовым к следующей игре. Не нужно жаловаться на тяжелый график, это часть нашей работы. Будем стараться одержать победу и выйти в лидеры группы. Конечно, мы хотим взять реванш за поражение в домашнем матче. Мы стремимся побеждать в каждом матче. Да, завтра будет нелегко, но мы готовы к борьбе, - приводит слова Марковича официальный сайт «Зенита».

Напомним, встреча пройдет 30 ноября в Мурсии и начнется в 20:30.

В турнирной таблице группы С «Зенит» после пяти матчей с тремя победами идет на четвертом месте, «УКАМ Мурсия» с тем же количеством выигрышей занимает третью строчку, опережая петербуржцев по второстепенным показателям.

Испанский и российский клуб вместе с «Уникахой» и «Баварией» уже обеспечили себе выход в топ-16. Борьбу за кубок прекратила черногорская «Будучность».