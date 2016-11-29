Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нефтехимик3 : 4Спартак
Хоккей  Йокерит3 : 2Металлург
Футбол  Зенит (мол)2 : 1Уфа (мол)
Хоккей  Ак Барс5 : 0Торпедо
Хоккей  Динамо Минск0 : 2Трактор
Футбол  Дижон0 : 0Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрий Газинский: Пускай это останется на совести Гарсии

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о столкновении с защитником «Зенита» Хави Гарсией во время матча в рамках 15-го тура РФПЛ.

- Хави Гарсия поступил не совсем хорошо, не по-футбольному, ударил исподтишка. Думаю, что этот поступок его не красит. Пускай это останется на его совести. После матча я приехал домой, состояние было не очень - болела голова, болел нос. Долго не мог уснуть, но команда победила, эмоции переполняли, и это было важнее всего, - передает слова Газинского телеканал «Матч ТВ».

Напомним, во время игры Гарсия нанес удар локтем в лицо игроку «Краснодара» Юрию Газинскому вследствие чего у футболиста диагностирован перелом носа. К документам, которые «Краснодар» направил в КДК, приложено медицинское заключение и видео эпизода.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андреас Гранквист: Лучший игрок в России? Мне нравится КокоринКапитан «Краснодара» Андреас Гранквист сравнил форварда Федора Смолова и нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, а поделился мнением об игре Александра Кокорина.Молодежка «Зенита» обыграла «Уфу» и прервала трехматчевую серию пораженийВ матче 16-го тура молодежного первенства «Зенит» на своем поле переиграл «Уфу» со счетом 2:1.Агент Митрюшкина: Есть предметный интерес со стороны клубов бундеслиги, чего не могу сказать о «Зените»Агент голкипера «Сьона» Антона Митрюшкина Михаил Череповский подтвердил предметный интерес к клиенту со стороны ряда клубов.Александр Кержаков: В игре с «Краснодаром» произошло недоразумение, постараемся не повторять ошибокНападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что происходило в команде после поражения от «Краснодара» (1:2).Артем Дзюба: Драки в раздевалке «Зенита» не былоФорвард «Зенита» Артем Дзюба опроверг информацию о драке в раздевалке команды. Ранее сообщалось, что после матча с «Краснодаром» в 16-м туре РФПЛ (1:2) он подрался с голкипером Юрием Лодыгиным.Агент Митрюшкина: Антон в «Зените»? Слухи не комментируюФутбольный агент Михаил Череповский, представляющий интересы голкипера молодежной сборной России и швейцарского «Сьона» Антона Митрюшкина, отказался комментировать слухи о возможном переходе его клиента в «Зенит».Валерий Сарычев: Доверяют ли Лодыгину полевые игроки?Валерий Сарычев: Доверяют ли Лодыгину полевые игроки?Экс-вратарь «Торпедо» Валерий Сарычев высказал мнение о спаде Юрия Лодыгина и назвал свою версию лучших вратарей первого круга РФПЛ.РФС: Арбитр Николаев должен был удалить Гарсию в матче с «Краснодаром»Представитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин сообщил, что комитет вынес решение, что арбитр Алексей Николаев ошибочно не удалил игрока «Зенита» Хави Гарсию за нарушение на полузащитнике «Краснодара» Юрии Газинском и не поставил пенальти.Шота Арвеладзе: Работа в «Краснодаре»? Мне неудобно отвечать на такого рода вопросыГлавный тренер «Маккаби» (Тель-Авив) Шота Арвеладзе ответил на вопрос о возможном приходе в «Краснодар». Ранее сообщалось, что руководство «быков» рассматривает специалиста в качестве замены Игорю Шалимову.Вилков обслужит матч «Ростов» – «Рубин», Мешков назначен на игру «Ростов» – «Зенит»Назначены бригады арбитров на матчи 17-го тура чемпионата России по футболу.Инцидент исперчен. Как КДК накажет Гарсию и ДзюбуИнцидент исперчен. Как КДК накажет Гарсию и ДзюбуОбозреватель «Советского спорта» – о причинах и следствиях непростого в дисциплинарном отношении матча «Краснодар» – «Зенит».Плюс 14 к багажу Аленичева. Итоги первого кругаПлюс 14 к багажу Аленичева. Итоги первого круга«Советский спорт» подводит итоги первого круга премьер-лиги-2016/17 и приводит самые любопытные статистические факты.Торнике Окриашвили: Спасибо «Зениту», что не оставил меня у себяТорнике Окриашвили: Спасибо «Зениту», что не оставил меня у себяТорнике Окриашвили, который забил умопомрачительный гол «ножницами» «Зениту», дал интервью корреспонденту «Советского спорта».Александр Горшков: То, что «Краснодар» в матче с «Зенитом» проявил характер, заслуживает уваженияБывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков высказал мнение о волевой победе «Краснодара» над клубом из Санкт-Петербурга в матче 15-го тура РФПЛ (2:1), отметив характер южан.Агент Лодыгина: Самое главное – доверие тренера, а оно у Юрия естьАгент Хельмут Рихтер, чьим клиентом является вратарь «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин, сообщил, что голкипер не думает о смене клуба.Анатолий Тимощук: Я в штабе «Зенита»? Газеты могут писать все, что им заблагорассудитсяБывший капитан «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал информацию о том, что он может войти в тренерский штаб петербургского клуба.Торнике Окриашвили: Ибрагимович бил, куда и хотел. Я тоже был уверен в своем удареПолузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили расскзаал о своем голе в ворота «Зенита», который он забил ударом через себя.На Митрюшкина, помимо «Зенита», претендует лидер бундеслиги«Сьон» получил предложение от лидирующего в бундеслигн РБ «Лейпцига» о переходе российского вратаря Антона Митрюшкина, сообщает «Чемпионат».«Краснодар» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Зенитом» (видео)Футболисты отпраздновали победу вместе с руководством клуба и главным тренером Игорем Шалимовым.«Зенит» зимой может купить Митрюшкина«Зенит» в зимнее трансферное окно может купить у «Сьона» вратаря Антона Митрюшкина, сообщает Life.

Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Хави Гарсия
Хави Гарсиявсе новости
Юрий Газинский
Юрий Газинскийвсе новости

Cпецпредложение