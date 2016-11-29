Юрий Газинский: Пускай это останется на совести Гарсии

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о столкновении с защитником «Зенита» Хави Гарсией во время матча в рамках 15-го тура РФПЛ.

- Хави Гарсия поступил не совсем хорошо, не по-футбольному, ударил исподтишка. Думаю, что этот поступок его не красит. Пускай это останется на его совести. После матча я приехал домой, состояние было не очень - болела голова, болел нос. Долго не мог уснуть, но команда победила, эмоции переполняли, и это было важнее всего, - передает слова Газинского телеканал «Матч ТВ».

Напомним, во время игры Гарсия нанес удар локтем в лицо игроку «Краснодара» Юрию Газинскому вследствие чего у футболиста диагностирован перелом носа. К документам, которые «Краснодар» направил в КДК, приложено медицинское заключение и видео эпизода.