Артем Дзюба: Драки в раздевалке «Зенита» не было

Форвард «Зенита» Артем Дзюба опроверг информацию о драке в раздевалке команды. Ранее сообщалось, что после матча с «Краснодаром» в 16-м туре РФПЛ (1:2) он подрался с голкипером Юрием Лодыгиным.

– Драки не было, это неверная информация. Человек по фамилии «Источник» что-то выдумал. Хочу всех уверить, что в нашем коллективе все хорошо. Надеюсь, мы станем только сильнее, сделаем правильные выводы. После такого поражения все на повышенных тонах разговаривают, – сказал Дзюба.

– Эпизод с Хави Гарсией и Газинским видел только в повторе. Наверное, это удаление, – цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что в раздевалке произошел конфликт между Артемом Дзюбой и Юрием Лодыгиным. После матча Дзюба и пресс-служба «Зенита» опровергли информацию о драке в раздевалке. Также сообщалось, что между игроками произошла перепалка, и Дзюба обвинил Лодыгина в том, что его ошибки «хоронят команду».

Напомним, на гол Артема Дзюбы на 86-й минуте, футболисты «Краснодара» Марат Измайлов и Торнике Окриашвили ответили двумя забитыми мячами в компенсированное время.