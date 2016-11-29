«Лада» дома обыграла «Сочи»
Матч
регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и ХК «Сочи» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Лады».
В составе
победителей отличились Максим Рыбин, Никита Филатов, который сделал дубль, и
Виктор Комаров. У сочинцев шайбы забрасывали Игорь Игнатушкин и Иван Захарчук.
«Лада» набрала
41 очко и занимает 12-е место на Востоке. У ХК «Сочи» 54 очка и шестое место на
Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Лада - ХК Сочи - 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
Голы:
Рыбин (Гуркин, Бочаров), 17:23 (1:0 - бол.). Филатов (Иванов), 17:40 (2:0). Игнатушкин (Фантенберг, Мамкин), 28:42 (2:1 - бол.). Комаров (Филатов), 38:10 (3:1). Захарчук (Фантенберг), 39:05 (3:2). Филатов 59:59 (4:2).
Место и дата
29 ноября 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически