Юрий Семин: Ультиматумов никто не ставил
В беседе с корреспондентом «Советского
спорта» главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слухи о
собственной отставке.
- Верны ли сообщения
СМИ о том, что в случае невыигрыша у «Томи» вас могут уволить?
- То, что нам пора побеждать, и так ясно. Но ультиматумов мне никто не ставил. Спрашивать об этом нужно не меня, а руководство клуба. Намерен работать до окончания своего контракта.
- То есть в такой
постановке данный вопрос вообще не звучал?
- Верно. Со мной на эту тему никто не разговаривал.
- Уйдет ли из клуба
спортивный директор Игорь Корнеев?
- Снова вопрос не ко мне. Не располагаю такой информацией.
- Что думаете о
возможных переходах Миранчука и Самедова?
- Все, что знаю, - с Миранчуком контракт пока не продлен. Слышал о том, как развивается ситуация с Самедовым, но чем все закончится, мне неизвестно.