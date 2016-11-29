Юрий Семин: Ультиматумов никто не ставил

В беседе с корреспондентом «Советского спорта» главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слухи о собственной отставке.

- Верны ли сообщения СМИ о том, что в случае невыигрыша у «Томи» вас могут уволить?

- То, что нам пора побеждать, и так ясно. Но ультиматумов мне никто не ставил. Спрашивать об этом нужно не меня, а руководство клуба. Намерен работать до окончания своего контракта.

- То есть в такой постановке данный вопрос вообще не звучал?

- Верно. Со мной на эту тему никто не разговаривал.

- Уйдет ли из клуба спортивный директор Игорь Корнеев?

- Снова вопрос не ко мне. Не располагаю такой информацией.

- Что думаете о возможных переходах Миранчука и Самедова?

- Все, что знаю, - с Миранчуком контракт пока не продлен. Слышал о том, как развивается ситуация с Самедовым, но чем все закончится, мне неизвестно.