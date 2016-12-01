«Крылья Советов» - «Спартак». Начало текстовой трансляции – 18:00 мск
В четверг в матче
16-го тура чемпионата России сыграют самарские «Крылья Советов» и московский
«Спартак».
Их матч пройдет в
Самаре на стадионе «Металлург» и начнется в 18:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
После 15 туров у «Спартака» было 37 очков. Он занимал первое место в турнирной таблице РФПЛ. У «Крыльев Советов» было 11 очков. Они шли 14-ми.
Матч
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция
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