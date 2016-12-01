«Крылья Советов» - «Спартак». Начало текстовой трансляции – 18:00 мск

В четверг в матче 16-го тура чемпионата России сыграют самарские «Крылья Советов» и московский «Спартак».

Их матч пройдет в Самаре на стадионе «Металлург» и начнется в 18:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

После 15 туров у «Спартака» было 37 очков. Он занимал первое место в турнирной таблице РФПЛ. У «Крыльев Советов» было 11 очков. Они шли 14-ми.