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Александр Кержаков: В игре с «Краснодаром» произошло недоразумение, постараемся не повторять ошибок

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что происходило в команде после поражения от «Краснодара».

- Главный тренер сказал, что такие игры нельзя упускать. Команда нашего уровня не имеет право за три минуты дополнительного времени пропускать два мяча. Мы имели много возможностей сохранить результат, но в конце концов упустили даже ничью. Произошло недоразумение, больше постараемся не повторять таких ошибок. Два месяца назад мы выиграли у «Маккаби» за 15 минут, крупно проигрывая по ходу матча. Это футбол, такое случается, — цитирует Кержакова «Матч ТВ».

Напомним, матч 15-го тура премьер-лиги завершился победой «Краснодара» - 2:1. На гол Артема Дзюбы на 86-й минуте, футболисты «Краснодара» Марат Измайлов и Торнике Окриашвиле ответили двумя забитыми мячами в компенсируемое время.

Команда из Санкт-Петербурга занимает второе место в таблице, имея в активе 31 очко, а подопечные Игоря Шалимова с 27-ю очками расположились строчкой ниже.  

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