«Терек» - «Краснодар». Начало текстовой трансляции – 18:00 мск
В четверг в матче
16-го тура чемпионата России сыграют «Терек» из Грозного и «Краснодар».
Их матч пройдет в
Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
После 15 туров у «Терека» было 25 очков. Он занимал пятое место в турнирной таблице РФПЛ. У «Краснодара» было 27 очков. Он шел третьим.
Матч
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
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