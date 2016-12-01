«Терек» - «Краснодар». Начало текстовой трансляции – 18:00 мск

В четверг в матче 16-го тура чемпионата России сыграют «Терек» из Грозного и «Краснодар».

Их матч пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

После 15 туров у «Терека» было 25 очков. Он занимал пятое место в турнирной таблице РФПЛ. У «Краснодара» было 27 очков. Он шел третьим.