«Томь» - «Локомотив». Начало текстовой трансляции – 19:30 мск

В четверг в матче 16-го тура чемпионата России сыграют «Томь» из Томска и «Локомотив» из Москвы.

Их матч пройдет в Москве на стадионе «Локомотив» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

После 15 туров у «Томи» было девять очков. Она находилась в зоне вылета. У «Локомотива» было 17 очков. Железнодорожники шли 11-ми.