«Томь» - «Локомотив». Начало текстовой трансляции – 19:30 мск
В четверг в матче
16-го тура чемпионата России сыграют «Томь» из Томска и «Локомотив» из Москвы.
Их матч пройдет в
Москве на стадионе «Локомотив» и начнется в 19:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
После 15 туров у «Томи» было девять очков. Она находилась в зоне вылета. У «Локомотива» было 17 очков. Железнодорожники шли 11-ми.
Матч
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
01 декабря 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция
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