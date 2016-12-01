«Анжи» - «Амкар». Начало текстовой трансляции – 20:30 мск

В четверг в матче 16-го тура чемпионата России сыграют «Анжи» из Махачкалы и «Амкар» из Перми.

Их матч пройдет в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и начнется в 20:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

После 15 туров у «Анжи» было 17 очков. Он занимал десятое место в турнирной таблице РФПЛ. У «Амкара» было 24 очка. Он шел седьмым.