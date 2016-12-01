«Анжи» - «Амкар». Начало текстовой трансляции – 20:30 мск
В четверг в матче
16-го тура чемпионата России сыграют «Анжи» из Махачкалы и «Амкар» из Перми.
Их матч пройдет в
Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и начнется в 20:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
После 15 туров у «Анжи» было 17 очков. Он занимал десятое место в турнирной таблице РФПЛ. У «Амкара» было 24 очка. Он шел седьмым.
Матч
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
01 декабря 20:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция
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