«ПСЖ» пожертвует «Шапекоэнсе» 40 миллионов евро

«ПСЖ» решил оказать помощь бразильскому клубу «Шапекоэнсе». Напомним, что их тренеры и большая часть игроков погибли в авиакатастрофе.

Как сообщает Le Parisien, «ПСЖ» намерен перечислить на счет «Шапекоэнсе» 40 миллионов евро, чтобы помочь клубу оправиться от трагедии. Также есть информация, что помощь бразильскому клубу окажут также «Барселона» и мадридский «Реал». «ПСЖ» собирается проинформировать ФИФА о своем намерении.

По последней информации, 75 человек погибли в авиакатастрофе в Колумбии, семеро выжили. В числе выживших был вратарь Маркос Данило. Среди тех, кто спасся, назывались еще три фамилии футболистов - вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших - члены экипажа.

Напомним, что футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ».

Самолет пропал с радаров и разбился в 22.15 по местному времени из-за отказа электроники. В это время он пролетал над горами в районе Антиокия и врезался в один из холмов, разломившись на три части.