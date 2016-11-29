«ПСЖ» пожертвует «Шапекоэнсе» 40 миллионов евро
«ПСЖ» решил оказать помощь бразильскому клубу «Шапекоэнсе».
Напомним, что их тренеры и большая часть игроков погибли в авиакатастрофе.
Как сообщает Le Parisien, «ПСЖ»
намерен перечислить на счет «Шапекоэнсе» 40 миллионов евро, чтобы помочь клубу
оправиться от трагедии. Также есть информация, что помощь бразильскому клубу
окажут также «Барселона» и мадридский «Реал». «ПСЖ» собирается проинформировать
ФИФА о своем намерении.
По
последней информации, 75 человек погибли в авиакатастрофе в Колумбии, семеро
выжили. В числе выживших был вратарь Маркос Данило. Среди тех, кто спасся,
назывались еще три фамилии футболистов - вратарь Джексон Фольманн и
защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших - члены экипажа.
Напомним, что футболисты бразильского клуба летели на финал Копа
Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против
«Атлетико Насьональ».
Самолет
пропал с радаров и разбился в 22.15 по местному времени из-за отказа
электроники. В это время он пролетал над горами в районе Антиокия и врезался в
один из холмов, разломившись на три части.