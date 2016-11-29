Борис Копейкин: Не верю в эти слухи. Зачем Слуцкому бросать команду?

Бывший нападающий ЦСКА Борис Копейкин поделился мнением о возможной отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера армейской команды.

- Не верю в эти слухи. Зачем Слуцкому бросать команду? Только если передохнуть немного, если устал от такой жизни. К нему особых претензий нет. Это Моуринью покупает, кого захочет, а Слуцкому никого не покупают. Кто есть - с теми и работает. Он и так выжимает из всех, что может. У него только старые да малые. А сейчас вообще: кто на лавке живой остался – все на поле, - рассказал Копейкин «Р-Спорт».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может объявить о своей отставке 7 декабря после матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».