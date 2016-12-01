«Куньлунь» - СКА. Начало текстовой трансляции – 14:30 мск
В четверг в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» примет СКА из Санкт-Петербурга.
Их матч пройдет в Пекине и начнется в 14:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию
встречи.
У СКА после 35 матчей было 87 очков. Армейцы с Невы лидировали в турнирной таблице Западной конференции. У «Куньлуня» после 34 встреч было 51 очко. Китайский клуб на Востоке шел седьмым.
Матч
Место и дата
01 декабря 14:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция
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