«Куньлунь» - СКА. Начало текстовой трансляции – 14:30 мск

В четверг в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» примет СКА из Санкт-Петербурга.

Их матч пройдет в Пекине и начнется в 14:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

У СКА после 35 матчей было 87 очков. Армейцы с Невы лидировали в турнирной таблице Западной конференции. У «Куньлуня» после 34 встреч было 51 очко. Китайский клуб на Востоке шел седьмым.