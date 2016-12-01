«Бамберг» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции – 22:00 мск
В четверг в матче десятого тура регулярного сезона Евролиги сыграют
московский ЦСКА и немецкий «Бамберг».
Их матч пройдет в Бамберге на паркете «Брозе-Арены» и начнется в 22:00
по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию
встречи.
Напомним, что ЦСКА из девяти стартовых матчей Евролиги выиграл восемь и сейчас единолично лидирует в турнирной таблице. У «Бамберга» в активе две виктории. Немецкий клуб вместе с УНИКСом находился внизу таблицы.
Матч
Место и дата
01 декабря 22:00, Брозе Арена, Онлайн-трансляция
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