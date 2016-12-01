«Бамберг» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции – 22:00 мск

В четверг в матче десятого тура регулярного сезона Евролиги сыграют московский ЦСКА и немецкий «Бамберг».

Их матч пройдет в Бамберге на паркете «Брозе-Арены» и начнется в 22:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Напомним, что ЦСКА из девяти стартовых матчей Евролиги выиграл восемь и сейчас единолично лидирует в турнирной таблице. У «Бамберга» в активе две виктории. Немецкий клуб вместе с УНИКСом находился внизу таблицы.