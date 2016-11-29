«Спартак» на выезде обыграл «Нефтехимик»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком»
и «Спартаком» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Спартака».
В составе победителей отличились Артем Воронин
и Игорь Мирнов, они забросили по две шайбы. У «Нефтехимика» голы в активе Павла
Порядина, Богдана Якимова и Павла Куликова.
«Спартак» набрал 46 очков и занимает десятое
место на Западе. У «Нефтехимика» 47 очков и десятое место на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Нефтехимик - Спартак - 3:4 (2:1, 0:0, 1:3)
Голы:
Порядин (Куликов), 1:52 (1:0). Воронин (Гилрой), 2:21 (1:1). Якимов (Здунов), 5:45 (2:1). Мирнов (Гилрой), 48:51 (2:2). Куликов (Коньков, Порядин), 49:25 (3:2). Воронин (Провольнев), 50:07 (3:3). Мирнов (Бердников, Бондарев), 54:30 (3:4 - бол.).
Место и дата
29 ноября 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция