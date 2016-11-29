«Спартак» на выезде обыграл «Нефтехимик»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Спартаком» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Спартака».

В составе победителей отличились Артем Воронин и Игорь Мирнов, они забросили по две шайбы. У «Нефтехимика» голы в активе Павла Порядина, Богдана Якимова и Павла Куликова.

«Спартак» набрал 46 очков и занимает десятое место на Западе. У «Нефтехимика» 47 очков и десятое место на Востоке.

КХЛ. Регулярный чемпионат