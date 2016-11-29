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Ромуло: Кайо Жуниор, который погиб в авиакатастрофе, не чужой для Маурисио

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Ромуло рассказал, как воспринял известие об авиакатастрофе, в которой погибли игроки и тренеры бразильского «Шапекоэнсе».

- Знали ли кого-то из игроков и тренеров «Шапекоэнсе», погибших в авиакатастрофе в Колумбии?
- Нет, лично ни с кем знаком не был. Но очень грустно читать такие новости, мы расстроены, это большая трагедия для всей Бразилии, для футболистов во всем мире. Нам остается только молиться за членов семьи каждого из погибших.

- Слышала, что Маурисио был знаком с кем-то из команды.
- Да, с несколькими из игроков он пересекался, когда играл в Бразилии. Да и тренер, Кайо Жуниор, ему не чужой (Маурисио играл под руководством Жуниора в «Палмейрасе» – Прим. ред.). Маурисио очень переживает.

- Сами, когда играли в Бразилии, не боялись летать? Все-таки самолеты над Южной Америкой часто попадают в сильную турбулентность.
- Я вообще боюсь путешествовать самолетом. Всегда чувствую себя подавленно. Но такова наша профессия, она обязывает часто летать. Нас всех защищает Бог, только на него надежда.

Полная версия интервью с Ромуло - в ближайшее время на сайте «Советского спорта»

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