Голкиперу «Шапекоэнсе» Фольманну ампутировали ногу

Вратарь «Шапекоэнсе» Джексон Фольманн выжил в авиакатастрофе, в которой погибли большинство его партнеров по команде. Врачам пришлось ампутировать ему ногу.

Как сообщает сайт Bahia Noar, Фольманн был запасным вратарем команды. Выжил и основной голкипер Маркос Данило – его мать недавно опровергла информацию о том, что он скончался в госпитале. Третий голкипер команды Марсело Бук не полетел в Колумбию, оставшись праздновать день рождения.

По последней информации, 75 человек погибли в авиакатастрофе в Колумбии, семеро выжили. В числе выживших были вратари Маркос Данило и Джексон Фольманн, которому позднее ампутировали ногу. Среди тех, кто спасся, назывались еще две фамилии футболистов - защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших - члены экипажа.

Напомним, что футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ».

Самолет пропал с радаров и разбился в 22.15 по местному времени из-за отказа электроники. В это время он пролетал над горами в районе Антиокия и врезался в один из холмов, разломившись на три части.