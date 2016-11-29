Голкиперу «Шапекоэнсе» Фольманну ампутировали ногу
Вратарь «Шапекоэнсе» Джексон Фольманн выжил в авиакатастрофе,
в которой погибли большинство его партнеров по команде. Врачам пришлось
ампутировать ему ногу.
Как сообщает сайт Bahia Noar,
Фольманн был запасным вратарем команды. Выжил и основной голкипер Маркос Данило
– его мать недавно опровергла информацию о том, что он скончался в госпитале.
Третий голкипер команды Марсело Бук не полетел в Колумбию, оставшись
праздновать день рождения.
По
последней информации, 75 человек погибли в авиакатастрофе в Колумбии, семеро
выжили. В числе выживших были вратари Маркос Данило и Джексон Фольманн,
которому позднее ампутировали ногу. Среди тех, кто спасся, назывались еще две фамилии
футболистов - защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших - члены
экипажа.
Напомним, что футболисты бразильского клуба летели на финал Копа
Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против
«Атлетико Насьональ».
Самолет
пропал с радаров и разбился в 22.15 по местному времени из-за отказа
электроники. В это время он пролетал над горами в районе Антиокия и врезался в
один из холмов, разломившись на три части.