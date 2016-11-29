Умер биатлонист и лыжник Владимир Введенский

27 ноября 2016 года ушел из жизни мастер спорта международного класса по биатлону, мастер спорта СССР по лыжным гонкам Владимир Леонидович Введенский. Об этом сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).

Владимир Введенский: чемпион Спартакиады народов СССР в 1978 (эстафета 4×7,5 км) в со­ставе команды РСФСР, Чемпион СССР (1979), чемпион СССР в составе команды центрального совета «Динамо» в гонке пат­рулей на 25 км, призер этапов Кубка мира, абсолютный побе­дитель международных соревнований «Праздник Севера» в г. Мурманске (1980), серебряный призер VI зимней Спартакиа­ды народов СССР в гонке на 10 км, участник чемпионата мира в Норвегии (1977), участник предолимпийской недели в Лейк-Плэсиде (1979), мастер спорта СССР международного класса по биатло­ну (1978).

Он стал первым мастером спорта СССР международного класса в Тюменской области по биатлону, в 1995 году признан Заслуженным тренером России.