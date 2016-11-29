Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нефтехимик3 : 4Спартак
Хоккей  Йокерит3 : 2Металлург
Футбол  Зенит (мол)2 : 1Уфа (мол)
Хоккей  Ак Барс5 : 0Торпедо
Хоккей  Динамо Минск0 : 2Трактор
Футбол  Дижон0 : 0Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Умер биатлонист и лыжник Владимир Введенский

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

27 ноября 2016 года ушел из жизни мастер спорта международного класса по биатлону, мастер спорта СССР по лыжным гонкам Владимир Леонидович Введенский. Об этом сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).

Владимир Введенский: чемпион Спартакиады народов СССР в 1978 (эстафета 4×7,5 км) в со­ставе команды РСФСР, Чемпион СССР (1979), чемпион СССР в составе команды центрального совета  «Динамо» в гонке пат­рулей на 25 км, призер этапов Кубка мира, абсолютный побе­дитель международных соревнований «Праздник Севера» в г. Мурманске (1980), серебряный призер VI зимней Спартакиа­ды народов СССР в гонке на 10 км, участник чемпионата мира в Норвегии (1977), участник предолимпийской недели в Лейк-Плэсиде (1979), мастер спорта СССР международного класса по биатло­ну (1978).

Он стал первым мастером спорта СССР международного класса в Тюменской области по биатлону, в 1995 году признан Заслуженным тренером России.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мамиашвили будет вновь баллотироваться на должность главы ФСБРДействующий президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что принял решение вновь баллотироваться на должность главы организации.Михаил Мамиашвили: Судьи, работа которых привела к скандалу на ЧР по борьбе, дисквалифицированыПрезидент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что судейская бригада, обслуживавшая схватку между Виктором Лебедевым и Исмаилом Мусукаевым на чемпионате России по вольной борьбе, дисквалифицирована в полном составе.Российский биатлонист Пехтерев получил двухлетнюю дисквалификацию за допингДисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение дисквалифицировать на два года 21-летнего биатлониста Валентина Пехтерева из Тюменской области за нарушение антидопинговых правил. Начало срока дисквалификации — 17 марта 2014 года.Российская федерация борьбы предлагает болельщикам принять участие в создании новых правилФедерация спортивной борьбы России выступила с предложением принять участие в разработке новых правил греко-римской борьбы всех желающих.Александр Тихонов: Собираюсь переехать из Москвы в МинскБывший президент Союза биатлонистов России четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов написал на своем официальном сайте, что действительно согласился стать советником руководителя белорусской Федерации биатлона.ФСБР подготовило все условия для удачного выступления дебютантов на Кубке мираСборная России по греко-римской борьбе выступит на Кубке мира, который пройдет 19-20 февраля в Минске. Соперниками российских борцов на групповом этапе турнира станут команды Азербайджана, Армении, Казахстана и Болгарии.ФСБР недовольна выступлением женской сборной по борьбе на ОлимпиадеФедерация спортивной борьбы России (ФСБР) недовольна итогами выступления женской национальной сборной по борьбе на Олимпийских играх в Пекине.В ФСБР создана антидопинговая комиссияНа последнем заседании бюро ФСБР были подведены итоги предолимпийских чемпионатов России по трем видам борьбы – вольной, греко-римской и женской и принято решение о создании Антидопинговой комиссии.

Cпецпредложение