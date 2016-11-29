Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нефтехимик3 : 4Спартак
Хоккей  Йокерит3 : 2Металлург
Футбол  Зенит (мол)2 : 1Уфа (мол)
Хоккей  Ак Барс5 : 0Торпедо
Хоккей  Динамо Минск0 : 2Трактор
Футбол  Дижон0 : 0Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

CAS принял решение дисквалифицировать легкоатлеток Чернову, Шармину и Угарову

Источник:  TAS CASКомментарии

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение о дисквалификации российских легкоатлеток Татьяны Черновой, Екатерины Шарминой и Кристины Угаровой за нарушение антидопинговых правил. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

В релизе сообщается, что CAS аннулировал все результаты выступлений семиборки Черновой на всех соревнованиях, начиная с 15 августа 2011 года по 22 июля 2013 года. В следствии этого, российская спортсменка лишена золота ЧМ-2011 и бронзы Олимпиады-2012. Чернова дисквалифицирована на три года и восемь месяцев, начиная с 5 февраля 2016 года.

Кроме того, решением арбитражного суда были дисквалифицированы еще две российские спортсменки. Екатерина Шармина - на три года (с 7 декабря 2015 года), Кристина Угарова - на два года (с 7 сентября 2015-го).

Напомним, в ноябре 2015 года независимая комиссия WADA обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, в результате Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) временно отстранила ВФЛА. В итоге российские легкоатлеты не были допущены до международных соревнований, в том числе до Олимпиады в Рио-де-Жанейро кроме получившей индивидуальное разрешение Дарьи Клишиной.

ВФЛА по-прежнему не восстановлена в правах, и российские легкоатлеты не имеют права участвовать в международных соревнованиях.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кристина Угарова: Будем подавать апелляцию на решение CASРоссийская легкоатлетка Кристина Угарова рассказала, что собирается опротестовать решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) о своей дисквалификации.Уле Эйнар Бьорндален: Считаю, что наказание Йохауг – слишком строгоеЛегендарный норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален прокомментировал решение о дисквалификации лыжницы Терезы Йохауг.Павел Колобков: У нас большие планы с Советом Европы по работе в части антидопинговой политикиМинистр спорта России Павел Колобков рассказал о своем выступлении на конференции европейских спортивных чиновников, которая проходит в Будапеште.Тереза Йохауг: Не понимаю, почему мое наказание оказалось таким суровымОлимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка Тереза Йохауг прокомментировала решение национального антидопингового агентства о своей дисквалификации.Тереза Йохауг дисквалифицирована на 14 месяцев за допингОлимпийская чемпионка норвежская лыжница Тереза Йохауг дисквалифицирована на 14 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Норвежского антидопингового агентства.На Первом выйдет фильм об «употреблении узаконенного допинга» зарубежными спортсменамиПервый канал анонсировал выход фильма-расследования, раскрывающего «проблему узаконенного и системного употребления допинга зарубежными спортсменами». Об этом говорится в официальном пресс-релизе канала.Усэйн Болт предложил пожизненно дисквалифицировать легкоатлетов, попавшихся на допингеШестикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт ратует за ужесточение антидопингового законодательства для провинившихся спортсменов.«За вклад в развитие спорта и допинга». Действуем назло WADA и здравому смыслу«За вклад в развитие спорта и допинга». Действуем назло WADA и здравому смыслуЗа две недели до обнародования второй части доклада Ричарда Макларена происходят малопонятные события.Двое американских спортсменов употребляли кокаин перед ОИ-2016Двое американских спортсменов употребляли кокаин перед Олимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро, сообщает газета The Guardian со ссылкой на документы, полученные от хакерской группы Fancy Bears.Менькова и Михневич лишились золота и серебра Олимпийских игр из-за положительных допинг-пробКак сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета, метательница молота Оксана Менькова из Белоруссии лишена золотой медали ОИ-2008 за применение допинга.Российские легкоатлеты подозреваются в даче взяток представителям IAAF за сокрытие допинг-пробКак минимум шесть российских легкоатлетов подозреваются в даче взятки представителям Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) за сокрытие их допинг-проб, сообщает немецкое издание ARD.Кучина и Шубенков получили четыре миллиона рублей премиальных за пропущенную Олимпиаду в РиоРоссийские легкоатлеты Мария Кучина и Сергей Шубенков получили премиальные в размере четырех миллионов рублей за летнюю Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, в которой они не участвовали. Об этом сообщили сами спортсмены.Депутат Смолин: В Международном паралимпийском комитете хотят на нашем горе еще и заработатьЧлен исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР) и депутат Госдумы Олег Смолин прокомментировал обнародованные в понедельник критерии восстановления членства ПКР в Международном паралимпийском комитете (IPC).Спортсмен из Казахстана лишен золотых медалей ОИ в Пекине и ЛондонеКак сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Казахстана, МОК дисквалифицировал чемпиона ОИ-2008 и 2012 по тяжелой атлетике казахстанца Илью Ильина.EBU отменил дисквалификацию Михалкина за мельдонийЕвропейский боксерский союз (EBU) сообщил российскому чемпиону Европы в полутяжелом весе Игорю Михалкину о том, что снимает с него дисквалификацию. Ранее Михалкин был дисквалифицирован за применение мельдония.МПК требует по 250 тысяч евро в год на период отстранения наших паралимпийцевМПК требует по 250 тысяч евро в год на период отстранения наших паралимпийцевМеждународный паралимпийский комитет обозначил требования по восстановлению в правах Паралимпийского комитета России.Валентин Балахничев: Признаю свою вину в организационной работеБывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев выступил с заявлением, которое было посвящено итогам рассмотрения иска к IAAF.Экс-сотрудник IAAF признался, что получил 25 тысяч фунтов на сокрытие допинга в РоссииБывший пресс-секретарь Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ник Дэвис признался, что получил 25 тысяч фунтов на сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов.РУСАДА запустило сервис по проверке медицинских препаратов на наличие запрещенных веществРоссийское антидопинговое агентство (РУСАДА) запустило сервис по проверке медицинских препаратов на наличие запрещенных веществ, сообщает официальный сайт организации.WADA отказалось принять от России 300 тысяч долларовВсемирное антидопинговое агентство (WADA) не примет от России 300 тысяч долларов в качестве финансовой поддержки, заявил глава финансовой комиссии организации Франческо Риччи-Битти.

Cпецпредложение