CAS принял решение дисквалифицировать легкоатлеток Чернову, Шармину и Угарову

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение о дисквалификации российских легкоатлеток Татьяны Черновой, Екатерины Шарминой и Кристины Угаровой за нарушение антидопинговых правил. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

В релизе сообщается, что CAS аннулировал все результаты выступлений семиборки Черновой на всех соревнованиях, начиная с 15 августа 2011 года по 22 июля 2013 года. В следствии этого, российская спортсменка лишена золота ЧМ-2011 и бронзы Олимпиады-2012. Чернова дисквалифицирована на три года и восемь месяцев, начиная с 5 февраля 2016 года.

Кроме того, решением арбитражного суда были дисквалифицированы еще две российские спортсменки. Екатерина Шармина - на три года (с 7 декабря 2015 года), Кристина Угарова - на два года (с 7 сентября 2015-го).

Напомним, в ноябре 2015 года независимая комиссия WADA обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, в результате Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) временно отстранила ВФЛА. В итоге российские легкоатлеты не были допущены до международных соревнований, в том числе до Олимпиады в Рио-де-Жанейро кроме получившей индивидуальное разрешение Дарьи Клишиной.

ВФЛА по-прежнему не восстановлена в правах, и российские легкоатлеты не имеют права участвовать в международных соревнованиях.