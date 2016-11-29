Агент Митрюшкина: Есть предметный интерес со стороны клубов бундеслиги, чего не могу сказать о «Зените»

Агент голкипера «Сьона» Антона Митрюшкина Михаил Череповский подтвердил предметный интерес к клиенту со стороны ряда клубов.

- По Митрюшкину есть предложения из Германии и от «Зенита»?

- Я не могу знать на 100%, есть у «Сьона» предложения или нет, но есть предметный интерес со стороны клубов бундеслиги, чего не могу сказать о клубах РФПЛ, в том числе и о «Зените». Цели Антона не могут поменяться, его желание остается неизменным. Он хочет продолжать работать и прогрессировать в Европе, чтобы в последствии попасть в бундеслигу, - сказал Череповский в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по информации СМИ, Антон Митрюшкин входит в шорт-лист «Зенита» и в ближайшее трансферное окно ему будет сделано предложение.

Также накануне появилась информация об интересе к российскому голкиперу со стороны лидера немецкого чемпионата «РБ Лейпцига». В нынешнем сезоне Митрюшкин провел за «Сьон» 16 матчей и пропустил 29 мячей.

