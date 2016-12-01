День в истории. 1 декабря Всеволоду Боброву исполнилось бы 94 года

1 декабря 2016 года исполнилось бы 94 года легендарному советскому хоккеисту и футболисту Всеволоду Боброву.

Бобров родился 1 декабря 1922 года в городе Моршанск Тамбовской области. С детства Всеволод увлекался хоккеем и футболом. В 1925-м его семья переехала в Сестрорецк, что недалеко от Ленинграда. Первой командой Всеволода стало местное «Динамо».

После окончания школы Бобров трудился на заводе «Прогресс», который в начале Великой Отечественной войны был эвакуирован в Омск. В 1942 году Бобров начал выступать за футбольную сборную Омска.

С конца 1944-го Всеволод Бобров – игрок хоккейной команды ЦДКА, а осень 1945-го стала для Боброва началом его карьеры в футбольном «Динамо» (Москва).

Жизнь талантливого универсала едва не оборвалась в 1950 году. 5 января при посадке в Свердловске (ныне - Екатеринбурге) разбился самолет с хоккейной командой ВВС, которую курировал Василий Сталин и в которой играл Бобров. Но по недоразумению Бобров опоздал на самолет и поехал на Урал поездом, что в итоге его спасло.

За время спортивной карьеры Всеволод Михайлович Бобров стал семикратным чемпионом СССР по хоккею. Забросил 254 шайбы в 130 играх. Олимпийский чемпион 1956 года, чемпион мира 1954 и 1956 годов. За сборную СССР забросил 89 шайб в 59 играх. В качестве тренера руководил сборной СССР во время суперсерии-72 против сборной Канады. Кроме того, Бобров забил в футбольных чемпионатах СССР 97 голов в 116 матчах.

Умер Всеволод Бобров 1 июля 1979 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. В 1997 году в числе первых Всеволод Михайлович был введен Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой.