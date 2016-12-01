День в истории. 1 декабря Всеволоду Боброву исполнилось бы 94 года
1 декабря 2016 года исполнилось бы 94 года легендарному советскому
хоккеисту и футболисту Всеволоду Боброву.
Бобров родился 1 декабря 1922 года в городе Моршанск Тамбовской области.
С детства Всеволод увлекался хоккеем и футболом. В 1925-м его семья переехала в
Сестрорецк, что недалеко от Ленинграда. Первой командой Всеволода стало местное
«Динамо».
После окончания школы Бобров трудился на заводе «Прогресс», который в
начале Великой Отечественной войны был эвакуирован в Омск. В 1942 году Бобров
начал выступать за футбольную сборную Омска.
С конца 1944-го Всеволод Бобров – игрок хоккейной команды ЦДКА, а осень
1945-го стала для Боброва началом его карьеры в футбольном «Динамо» (Москва).
Жизнь талантливого универсала едва не оборвалась в 1950 году. 5 января
при посадке в Свердловске (ныне - Екатеринбурге) разбился самолет с хоккейной
командой ВВС, которую курировал Василий Сталин и в которой играл Бобров. Но по
недоразумению Бобров опоздал на самолет и поехал на Урал поездом, что в итоге
его спасло.
За время спортивной карьеры Всеволод Михайлович Бобров стал семикратным
чемпионом СССР по хоккею. Забросил 254 шайбы в 130 играх. Олимпийский чемпион
1956 года, чемпион мира 1954 и 1956 годов. За сборную СССР забросил 89 шайб в
59 играх. В качестве тренера руководил сборной СССР во время суперсерии-72
против сборной Канады. Кроме того, Бобров забил в футбольных чемпионатах СССР 97
голов в 116 матчах.
Умер Всеволод Бобров 1 июля 1979 года. Похоронен в Москве на Кунцевском
кладбище. В 1997 году в числе первых Всеволод Михайлович был введен Зал славы
Международной федерации хоккея с шайбой.