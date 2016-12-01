День в истории. Франсишку Коштинье – 42 года!
1 декабря исполнилось 42 года бывшему полузащитнику сборной Португалии и
московского «Динамо» Франсишку Коштинье.
На профессиональном уровне Коштинья начал выступать с 1993 года,
представляя клубя низших дивизионов Португалии.
В 1997-м перебрался в «Монако», где на протяжении четырех сезонов был
игроком основного состава. Вместе с «Монако» Коштинья стал чемпионом Франции
(1999/2000) и обладателем Суперкубка Франции (2000).
В 2001-м Коштинья вернулся на родину – в «Порту». Вместе с этим клубом
полузащитник побеждал в чемпионате страны (2002/2003, 2003/2004), Лиге чемпионов
(2003/2004) и Кубке УЕФА (2002/2003). Кроме того, в 2004-м году «Порту»
завоевал Межконтинентальный кубок.
После ухода из «Порту» Коштинья выступал в московском «Динамо» (десять
матчей, ноль голов) и в мадридском «Атлетико» (24 матча, ноль голов). Закончил Коштинья
игровую карьеру в 2010 году в составе итальянской «Аталанты».
В сборной Португалии Коштинья провел 53 матча, забил два гола. Коштикья –
бронзовый призер Евро-2000 и серебряный Евро-2004.
С 2013 года Коштинья работает тренером в португальских клубах («Бейра-Мар»,
«Пасуш де Феррейра», «Академика»).