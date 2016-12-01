День в истории. Франсишку Коштинье – 42 года!

1 декабря исполнилось 42 года бывшему полузащитнику сборной Португалии и московского «Динамо» Франсишку Коштинье.

На профессиональном уровне Коштинья начал выступать с 1993 года, представляя клубя низших дивизионов Португалии.

В 1997-м перебрался в «Монако», где на протяжении четырех сезонов был игроком основного состава. Вместе с «Монако» Коштинья стал чемпионом Франции (1999/2000) и обладателем Суперкубка Франции (2000).

В 2001-м Коштинья вернулся на родину – в «Порту». Вместе с этим клубом полузащитник побеждал в чемпионате страны (2002/2003, 2003/2004), Лиге чемпионов (2003/2004) и Кубке УЕФА (2002/2003). Кроме того, в 2004-м году «Порту» завоевал Межконтинентальный кубок.

После ухода из «Порту» Коштинья выступал в московском «Динамо» (десять матчей, ноль голов) и в мадридском «Атлетико» (24 матча, ноль голов). Закончил Коштинья игровую карьеру в 2010 году в составе итальянской «Аталанты».

В сборной Португалии Коштинья провел 53 матча, забил два гола. Коштикья – бронзовый призер Евро-2000 и серебряный Евро-2004.

С 2013 года Коштинья работает тренером в португальских клубах («Бейра-Мар», «Пасуш де Феррейра», «Академика»).