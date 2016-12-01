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День в истории. Станиславу Крицюку – 26 лет!

Андрей Петухов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

1 декабря исполнилось 26 лет вратарю «Краснодара» и сборной России Станиславу Крицюку.

Он получал футбольное образование в Академии имени Юрия Коноплева. В 2008 году в составе димитровградской «Академии» Станислав дебютировал во втором дивизионе, пропустил четыре мяча в четырех играх. Затем выступал за «Тольятти» и «Академию», перебазировавшуюся также в Тольятти.

В 2013-м Крицюк перешел в португальскую «Брагу». Первую половину сезона он провел в составе резервной команды, а вторую - на правах аренды отыграл в «Риу Аве».

18 августа 2014 года Крицюк дебютировал в составе «Браги», в первых двух матчах чемпионата Португалии оставив ворота на замке. Однако потом уступил место в воротах Матеусу Магальяйнсу. Выходя в составе Браги в Кубке Португалии, Крицюк помог своей команде одолеть «Бенфику» и добраться до финала, где «Брага» уступила «Спортингу» только в серии послематчевых пенальти.

Перед началом сезона 2015/2016 главный тренер «Браги» Паулу Фонсека назвал Крицюка первым вратарем команды на старте сезона. Однако 25 января 2016 года Станислава арендовала «Краснодар», получившая право приоритетного выкупа.

30 мая 2016 года «Краснодар» воспользовался этой опцией и выкупил Крицюка у «Браги» за 4 миллиона евро.

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