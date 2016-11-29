Кристина Угарова: Будем подавать апелляцию на решение CAS

Российская легкоатлетка Кристина Угарова рассказала, что собирается опротестовать решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) о своей дисквалификации.



- Мы выбрали рассмотрение дела с возможностью апелляции. В связи с этим, скорее всего, будем подавать апелляцию. Я еще не разговаривала с адвокатом. Сейчас мы обсудим нашу позицию, тогда будет ясно, как мы поступим дальше, - цитирует Угарову ТАСС.

Напомним, что ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение о дисквалификации российских легкоатлеток Татьяны Черновой, Екатерины Шарминой и Кристины Угаровой за нарушение антидопинговых правил. CAS дисквалифицировал Угарову на два года начиная с 7 сентября 2015-го.