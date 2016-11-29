Бывший полузащитник московского «Динамо» и «Мордовии» Курочкин подозревается в незаконном обороте наркотиков
Российский футболист, полузащитник Кирилл Курочкин был задержан
полицией. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков.
Как сообщает «Столица С», 28-летний спортсмен был задержан с 10
граммами синтетического наркотика, что считается крупным размером. Пока нет
информации, будет ли против него возбуждено уголовное дело.
В 16
лет Курочкин дебютировал в первом дивизионе в составе «Мордовии». В 2007 перешел
в московское «Динамо». За первую команду он дебютировал в матче против «Зенита»
в Кубке России, когда его команда проиграла со счетом 3:9. Не сумев закрепиться
в «Динамо», он вернулся в «Мордовию». Последней его командой был липецкий «Металлург».
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