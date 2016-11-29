Бывший полузащитник московского «Динамо» и «Мордовии» Курочкин подозревается в незаконном обороте наркотиков

Российский футболист, полузащитник Кирилл Курочкин был задержан полицией. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщает «Столица С», 28-летний спортсмен был задержан с 10 граммами синтетического наркотика, что считается крупным размером. Пока нет информации, будет ли против него возбуждено уголовное дело.

В 16 лет Курочкин дебютировал в первом дивизионе в составе «Мордовии». В 2007 перешел в московское «Динамо». За первую команду он дебютировал в матче против «Зенита» в Кубке России, когда его команда проиграла со счетом 3:9. Не сумев закрепиться в «Динамо», он вернулся в «Мордовию». Последней его командой был липецкий «Металлург».