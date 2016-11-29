Молодежка «Зенита» обыграла «Уфу» и прервала трехматчевую серию поражений
В матче 16-го тура молодежного первенства «Зенит» на своем поле переиграл «Уфу» со счетом 2:1.
На гол Рената Юсупова петербуржцы ответили забитыми мячами Кирилла Макеева и Станислава Крапухина.
Подопечные Игоря Симутенкова в турнирной таблице идут на третьем месте, имея в активе 29 очков. Уфимцы занимают последнюю строчку с семью очками. Следующий матч «Зенит»-м проведет в гостях 2 декабря против «Ростова», «Уфа»-м через два дня примет «Томь».
Основные команды сыграют 30 ноября на стадионе «Петровский». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.
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