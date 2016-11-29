Акинфеев получил премию «Футбольный джентльмен-2016»

Голкипер ЦСКА и сборной России был удостоен премии «Футбольный джентльмен-2016». За последний год футболист не получил ни одной желтой карточки.

«Почему нет карточек? Я взял себя в руки. Но спокойствия не бывает никогда. Лицо тебя может не выдавать. Зачем всем знать, что у меня внутри?», - цитирует Акинфеева «Комсомольская правда». Именно это издание и вручило премию вратарю.

Сам Игорь сказал, что не ощущает себя джентльменом.

«Нет, конечно! Какой я джентльмен?! Разве что теперь, когда смокинг будет!», - добавил Акинфеев.

Напомним также, что в 2016 Акинфеев вместе с ЦСКА стал чемпионом России.