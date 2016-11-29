Андреас Гранквист: Лучший игрок в России? Мне нравится Кокорин

Капитан «Краснодара» Андреас Гранквист сравнил форварда Федора Смолова и нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, а поделился мнением об игре Александра Кокорина.

- Если выбирать между Смоловым и Дзюбой, то я бы оставил в нашей команде Федора. За эти два сезона он только становится всё лучше и лучше. Он много забил и является важным для нас игроком. В общем, если нужно выбирать - выбираю Смолова. Дзюба, конечно, тоже прекрасный игрок, но Смолов лучше.

Лучший игрок в России? Мне нравится Кокорин. Это отличный молодой игрок, который, думаю, будет играть на уровне еще долгое время. Если надо определиться с лучшим -назову Кокорина, - сказал Гранквист в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в сезоне-2016/17 Александр Кокорин провел за «Зенит» 23 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал три голевые передачи. На счету форварда петербургского клуба Артема Дзюбы восемь голов в 17 встречах.

Федор Смолов принял участие в 15 встречах за «Краснодар» и забил 14 мячей, отдав один результативный пас.