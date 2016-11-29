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«Закаляйся, «Спартак»! «Крылья Советов» сняли шуточное видео к матчу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Крылья Советов» сняли видеопревью к матчу 16-го тура РФПЛ против «Спартака».

Встреча пройдет в Самаре 1 декабря. Начало – в 18.00 мск 

Напомним, что «Спартак» направил письма в премьер-лигу и в «Крылья Советов» с просьбой рассмотреть возможность переноса игры на весеннюю часть первенства. Причина – возможное неудовлетворительное состояние самарского газона, сложные погодные условия и забота о здоровье футболистов.

Вечная мерзлота. Евгений Дзичковский о матче «Спартака» в Самаре

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