«Лилль» обыграл «Кан»
Матч 15-го тура чемпионата Франции между «Лиллем» и «Каном»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Лилля».
В составе победителей отличились Эдер, Наим Слити, Николя
де Превиль и Маркуш Лопеш. У «Кана» забивали Жюльен Фере и Ронни Родлен.
«Лилль» набрал 14 очков и занимает 15-е место. «Кан» с
таким же количеством очков идет 16-м.
Лига 1
15-й тур
Матч
Голы
Эдер 13 (1:0). Слити 24 (2:0). Фере 31 (2:1). де Превиль 64 (3:1). Лопеш 65 (4:1). Роделен 84 (4:2).
Состав
Лилль: Эньеама, Баша, Палмиери, Сумаоро, Корчиа, Оббади (Санхаре, 65), Слити, Лопеш, Амаду, Бензья (Амальфитано, 88), Эдер (де Превиль, 22)
Кан: Реле, Да Силва, Бен Юссеф, Гильберт, Адеоти, Макенго, Бесса, Сеубе (Делаплейс, 65), Фере, Базиле (Карамо, 70), Сане (Роделен, 70)
Предупреждения:
нет - Бен Юссеф, 74
Судья:
Саид Эннжими (Франция)
Место и дата
29 ноября 21:00, Пьер Моруа, Онлайн-трансляция