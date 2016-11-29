Александр Бубнов: У «Оренбурга» есть неплохие шансы не проиграть ЦСКА
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от
матча ЦСКА – «Оренбург». Напомним, что команды сыграют в 16-м туре чемпионата
России.
«ЦСКА может продолжить терять очки, хоть в предстоящем туре и сыграет дома с «Оренбургом». Армейцы давно уже не лидеры чемпионата России, оренбуржцы же тем временем демонстрируют очень неплохую игру. Хозяевам явно придется помучиться в предстоящем матче, а у «Оренбурга» есть неплохие шансы не проиграть.
К тому же, поле на стадионе ЦСКА тоже
не в лучшем состоянии — газон там довольно вязкий. Возможно, это
связано с тем, что дренаж на новой арене еще не устоялся», -
цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Матч ЦСКА – «Оренбург» состоится 30 декабря. Начало в 19:30
по Москве.
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