Александр Бубнов: У «Оренбурга» есть неплохие шансы не проиграть ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Оренбург». Напомним, что команды сыграют в 16-м туре чемпионата России.

«ЦСКА может продолжить терять очки, хоть в предстоящем туре и сыграет дома с «Оренбургом». Армейцы давно уже не лидеры чемпионата России, оренбуржцы же тем временем демонстрируют очень неплохую игру. Хозяевам явно придется помучиться в предстоящем матче, а у «Оренбурга» есть неплохие шансы не проиграть.

К тому же, поле на стадионе ЦСКА тоже не в лучшем состоянии — газон там довольно вязкий. Возможно, это связано с тем, что дренаж на новой арене еще не устоялся», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Матч ЦСКА – «Оренбург» состоится 30 декабря. Начало в 19:30 по Москве.