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Молодежные сборные Кипра и ФНЛ сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Товарищеский матч между молодежными сборными Кипра и ФНЛ завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

Матч проходил в Лимассоле (Кипр). Он начался с минуты молчания в память об игроках «Шапекоэнсе», который погибли в авиакатастрофе. На 16-й минуте команду ФНЛ вывел вперед Георгий Мелкадзе. На 45-й минуте результат сравнял Тодорос Иосифидис. После этого счет остался неизменным.

Товарищеский матч

Лимассол (Кипр)

Кипр (молодежная сборная) – ФНЛ (молодежная сборная) – 1:1

Голы: Мелкадзе, 16 – Иосифидис, 45.

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