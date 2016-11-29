Молодежные сборные Кипра и ФНЛ сыграли вничью

Андрей Тихонов: Не забиваешь ты – забивают тебе, кто выиграл, тот и молодец

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» из Нальчика в матче 24-го тура ФНЛ.