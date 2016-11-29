Молодежные сборные Кипра и ФНЛ сыграли вничью
Товарищеский матч между молодежными сборными Кипра и ФНЛ
завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
Матч проходил в Лимассоле (Кипр). Он начался с минуты молчания в память об игроках «Шапекоэнсе», который погибли в авиакатастрофе. На 16-й минуте команду ФНЛ вывел вперед Георгий Мелкадзе. На 45-й минуте результат сравнял Тодорос Иосифидис. После этого счет остался неизменным.
Товарищеский
матч
Лимассол
(Кипр)
Кипр
(молодежная сборная) – ФНЛ (молодежная сборная) – 1:1
Голы: Мелкадзе,
16 – Иосифидис, 45.
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