«Валенсия» обыграла «Леганес» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании
Первый
матч 1/16 финала Кубка Испании между «Леганесом» и «Валенсией» завершился
победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Валенсии».
В составе
победителей отличились Мунир Эль Хаддади, Альваро Медран и Закария Баккали. У «Леганеса»
гол в активе Дарвина Мачиса.
Ответный
матч пройдет 21 декабря.
Кубок
Испании
1/16
финала
Первый
матч
«Леганес»
- «Валенсия» - 1:3
Голы:
Мачис, 59 – Эль Хаддади, 3, Медран, 25, Баккали, 90
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