«Валенсия» обыграла «Леганес» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании

Российский вратарь «Леганеса» Королев: В Европе дают больше свободы, а в России сразу же заставляют играть во взрослый футбол

20-летний российский голкипер «Леганеса» Дар Королев рассказал о своем переезде в чемпионат Испании, а также поведал, чем отличается РФПЛ от Примеры.