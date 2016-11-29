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«Валенсия» обыграла «Леганес» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Первый матч 1/16 финала Кубка Испании между «Леганесом» и «Валенсией» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Валенсии».

В составе победителей отличились Мунир Эль Хаддади, Альваро Медран и Закария Баккали. У «Леганеса» гол в активе Дарвина Мачиса.

Ответный матч пройдет 21 декабря.

Кубок Испании

1/16 финала

Первый матч

«Леганес» - «Валенсия» - 1:3

Голы: Мачис, 59 – Эль Хаддади, 3, Медран, 25, Баккали, 90

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