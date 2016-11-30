Зинэтула Билялетдинов: Ребята хорошо подготовились и добились своего результата
Главный тренер
«Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу свое команды над «Торпедо»
(5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Должен сказать, что команда играла достаточно неплохо, на хорошем кураже. Мы готовились к этому матчу. «Торпедо» - хорошая команда. Неслучайно они занимают высокие позиции. Ребята хорошо подготовились и добились своего результата.
- Почему команда не играет в
четыре нападающих в большинстве, как это было раньше? Вы отказались от этого?
- У нас есть вопросы к большинству. Пока вот так работаем.
- Как оцените игру Михала Йордана
сегодня?
- Йордан хорошо сыграл.
Напомним, в составе
победителей отличились Джастин Азеведо, Андрей Попов, Антон Глинкин, Иржи Секач
и Михаил Глухов.
«Ак Барс» набрал 76 очков и занимает третье место на Востоке. У «Торпедо» 66 очков и третье место на Западе.