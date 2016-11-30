Гирт Анкипанс: Очень неприятное и болезненное поражение «Ак Барсу»

Тренер «Торпедо» Гирт Анкипанс прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Очень неприятное, болезненное поражение. Понимали, что играем против сильной, организованной команды, но все равно неприятно. Особенно то, что мы не смогли показать характер. Да, мы имеем кадровые проблемы на сегодняшний день, но те люди, которые должны были заменить отсутствующих, этого не сделали.

Напомним, в составе победителей отличились Джастин Азеведо, Андрей Попов, Антон Глинкин, Иржи Секач и Михаил Глухов.

«Ак Барс» набрал 76 очков и занимает третье место на Востоке. У «Торпедо» 66 очков и третье место на Западе.