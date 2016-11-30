Виталий Петров: Хэмилтон заслужил титул чуточку больше

Первый в истории российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров прокомментировал результаты чемпионата мира-2017, по итогам которого титул достался гонщику «Мерседеса» Нико Росберга.

- Прежде всего, хочется поздравить Нико Росберга с победой в чемпионате, - приводит слова Петрова Motorsport. - Он большой молодец. Он много работал для этой победы и действительно ее заслужил. Я давно слежу за ним и всегда считал Нико одним из лучших пилотов в «Формуле-1».

Да, в некоторых гонках он смотрелся чуть хуже, чем Льюис Хэмилтон. Возможно, в этом сезоне машина «Мерседес» подходила ему чуть меньше, чем напарнику – и Льюис выдал несколько потрясающих гонок. Если говорить исключительно о чистой скорости и пытаться оценивать ситуацию объективно, то Хэмилтон титул в этом сезоне заслужил, наверное, чуточку больше. Что ни в коей мере не умаляет заслуг Нико.