Оруджев примет участие в тестах GP2

Россиянин Егор Оруджев примет участие в трехдневной серии тестов серии GP2, которая стартует в среду в Абу-Даби.

В минувшем сезоне 21-летний москвич стал третьим в чемпионате «Формулы V8 3.5» (бывшая «Мировая серия Рено»). В столице ОАЭ он будет пилотировать машину испанской команды Campos. Еще один россиянин, проведший в GP2 уже три сезона Артем Маркелов продолжит работу с Russian Time. Его новым напарником станет резервный пилот «Манора», британец Джордан Кинг.

Напомним, что GP2 считается главной молодежной серией и последней ступенькой для молодых пилотов перед попаданием в «Формулу-1».