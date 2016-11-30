Хэмилтон досрочно покинул тесты в Абу-Даби
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не отработал полную сессию на тестах новых покрышек Pirelli, которые прошли в столице ОАЭ в среду.
Изначально команда сообщала, что трехкратный чемпион мира проведет на трассе весь день, однако после обеда за рулем болида его сменил немец Паскаль Верляйн. Официальной причиной замены в «Мерседесе» назвали плохое самочувствие Хэмилтона. Напомним, ранее в британской прессе появились сообщения, что команда может разорвать контракт с Льюисом после того, как он игнорировал указания из боксов во время заключительного этапа сезона-2017 – Гран-при Абу-Даби.
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