Хэмилтон досрочно покинул тесты в Абу-Даби

Кими Райкконен: Не понимаю тех, кто говорит, что Росберг не заслужил титул

Финский пилот «Феррари» Кими Райкконен раскритиковал тех, кто считает, что Нико Росберг незаслуженно стал чемпионом «Формулы-1» в нынешнем сезоне.