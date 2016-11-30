Татьяна Кошелева: Ждем, кого назначат новым главным тренером сборной

Лидер женской волейбольной сборной России Татьяна Кошелева поделилась воспоминаниями о поражении нашей команды в четвертьфинале Олимпиады в Рио.

- Вроде, много времени прошло, но когда возвращаешься в мыслях к тому четвертьфиналу против Сербии, на сердце становится тяжело, - отметила Кошелева в интервью «Советскому спорту». - Понятно, что ничего не изменишь, но мы так сильно ждали эти Игры, так сильно хотели выиграть медаль, а в итоге все закончилось тяжелым поражением. Ничего не остается, как это пережить и сделать правильные выводы. В первую очередь, какие-то решения должны принять в руководстве Федерации. На данный момент мы все ждем, кого назначат новым главным тренером.

Также Кошелева ответила на вопрос, считает ли она поражение на Играх в Рио виной бывшего главного тренера Юрия Маричева.

- У каждого в команде свои обязанности. Мои задачи, как игрока – выходить на площадку, слушать и выполнять установки, полностью отдаваться борьбе. Раз мы потерпели поражение – значит, виноваты в этом все. Ошибок было много. Не только игровых. Обо всем надо много думать, что-то в плане работы – безусловно, пересмотреть. Некорректно сваливать вину на кого-то одного. Я так не могу, по крайней мере. Я лично всем в нашей команде благодарна.