«Ливерпуль» обыграл «Лидс» в четвертьфинале Кубка английской лиги
В матче 1/4 финала
Кубка английской лиги «Ливерпуль» дома обыграл «Лидс» со счетом 2:0.
В составе победителей голами отметились Дивок
Ориги и Бенджамин Вудберн.
Соперник ливерпульского клуба по полуфиналу турнира определится путем жеребьевки.
Кубок английской лиги
¼ финала
«Ливерпуль» - «Лидс» 2:0
Голы: Ориги 76 (1:0) . Вудберн 81 (2:0).
Предупреждения: Ориги 90 - Доукара 56.
Судья: Андре Марринер
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически