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«Ливерпуль» обыграл «Лидс» в четвертьфинале Кубка английской лиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» дома обыграл «Лидс» со счетом 2:0.

В составе победителей голами отметились Дивок Ориги и Бенджамин Вудберн.

Соперник ливерпульского клуба по полуфиналу турнира определится путем жеребьевки.

Кубок английской лиги
¼ финала

«Ливерпуль» - «Лидс» 2:0
Голы: Ориги 76 (1:0) . Вудберн 81 (2:0).
Предупреждения:  Ориги 90 - Доукара 56.
Судья: Андре Марринер 

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