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«Дижон» вырвал ничью в матче с «Монако»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 15-го тура чемпионата Франции «Дижон» дома сыграл вничью с «Монако» (1:1).

Счет в матче на 17-й минуте открыл нападающий «Монако» Гидо Каррильо. За три минуты до конца встречи полузащитник хозяев поля Фредерик Саммаритано установил окончательный счет в матче, забив с передачи Луа Диони.

Несмотря на упущенную победу, монегаски поднялись на первое место в турнирной таблицы, имея в активе 33 очка, а «Дижон» с 15-ю очками расположился на 14-й строчке.

В следующем туре «Монако» 3 декабря примет «Бастию», а «Дижон» днем ранее сыграет на выезде с «Кан».

Чемпионат Франции
15-й тур

Матч

Дижон - Монако - 1:1 (0:1)

Голы

Каррильо 17 (0:1). Саммаритано 87 (1:1).

Состав

Дижон: Рейне, Руэфли (Мари, 79), Лотье, Ланг, Абдельхамид, Бернар, Амальфитано, Бела (Жулио Тавареш, 69), Гастьен, Саммаритано, Ривьер (Дьони, 58)

Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Раджи, Диалло, Фабиньо, Лемар (Мбаппе, 83), Силва, Моутинью, Жермен (Бакайоко, 58), Каррильо (Фалькао, 66)

Предупреждения:

Ривьер, 20; Саммаритано, 85 - нет

Судья:

Тони Шапрон (Франция)

Место и дата

29 ноября 23:00, Гастон Жерар, Онлайн-трансляция

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