«Дижон» вырвал ничью в матче с «Монако»
В матче 15-го
тура чемпионата Франции «Дижон» дома сыграл вничью с «Монако» (1:1).
Счет в матче на 17-й минуте открыл нападающий
«Монако» Гидо Каррильо. За три минуты до конца встречи полузащитник хозяев поля
Фредерик Саммаритано установил окончательный счет в матче, забив с передачи Луа
Диони.
Несмотря на упущенную победу, монегаски
поднялись на первое место в турнирной таблицы, имея в активе 33 очка, а «Дижон»
с 15-ю очками расположился на 14-й строчке.
В следующем туре «Монако» 3 декабря примет «Бастию», а «Дижон» днем ранее сыграет на выезде с «Кан».
Чемпионат Франции
15-й тур
Матч
Голы
Каррильо 17 (0:1). Саммаритано 87 (1:1).
Состав
Дижон: Рейне, Руэфли (Мари, 79), Лотье, Ланг, Абдельхамид, Бернар, Амальфитано, Бела (Жулио Тавареш, 69), Гастьен, Саммаритано, Ривьер (Дьони, 58)
Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Раджи, Диалло, Фабиньо, Лемар (Мбаппе, 83), Силва, Моутинью, Жермен (Бакайоко, 58), Каррильо (Фалькао, 66)
Предупреждения:
Ривьер, 20; Саммаритано, 85 - нет
Судья:
Тони Шапрон (Франция)
Место и дата
29 ноября 23:00, Гастон Жерар, Онлайн-трансляция