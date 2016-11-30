«Дижон» вырвал ничью в матче с «Монако»

В матче 15-го тура чемпионата Франции «Дижон» дома сыграл вничью с «Монако» (1:1).

Счет в матче на 17-й минуте открыл нападающий «Монако» Гидо Каррильо. За три минуты до конца встречи полузащитник хозяев поля Фредерик Саммаритано установил окончательный счет в матче, забив с передачи Луа Диони.

Несмотря на упущенную победу, монегаски поднялись на первое место в турнирной таблицы, имея в активе 33 очка, а «Дижон» с 15-ю очками расположился на 14-й строчке.

В следующем туре «Монако» 3 декабря примет «Бастию», а «Дижон» днем ранее сыграет на выезде с «Кан».

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15-й тур